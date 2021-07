Werken aan Leuvense sporen moeten goederenverkeer naar hoger niveau tillen

Infrabel voert momenteel werken uit aan de sporenbundel M in Leuven. Die wordt omgebouwd met enkele lange sporen (tot 750 meter) voor goederentreinen. De hervorming moet het goederenvervoer per spoor bevorderen. Dankzij de nieuwe en moderne infrastructuur kan de sporenbundel uitgroeien tot een logistieke draaischijf in Vlaams-Brabant.