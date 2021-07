Wintam heeft voortaan een Lukakuplein: "Ik heb hem hier nog weten spelen, een beer van een vent"

Helemaal officieel is de naam van het plein nog niet. Geert Mertens wil de gemeenteraad er na de zomer laten over stemmen. "Lukaku heeft hier vlakbij gewoond, om de hoek. Hij is hier opgegroeid en in zijn jeugd heeft hij hier altijd gevoetbald", legt Mertens uit. "Er is niet zoveel plaats in de wijk en dit plein leent zich er goed toe. Hij heeft hier dus jaren gevoetbald en heeft ook bij Wintam gespeeld."

Normaal gezien kan een straat of een plein pas naar iemand genoemd worden, wanneer die persoon overleden is. "Ja, maar als hij ermee akkoord is, dan kan dat toch geen probleem zijn. We hopen echt dat het de officiële naam kan worden."