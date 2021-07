WZC Ten Kerselaere laat personen met dementie en hun mantelzorgers samen genieten van vakantie: "U vraagt, wij draaien"

Het woonzorgcentrum heeft een primeur te pakken volgens Van Tendeloo. "Ten Kerselaere vervult samen met Zorggroep Heilig Hart uit Kortrijk een pioniersrol in Vlaanderen. Dit project vult nog een laatste gat op in de opvang van en mogelijkheden voor personen met dementie. Tot op heden konden zij bij ons op kortverblijf komen. Hun partner of mantelverzorger konden wij natuurlijk niet opnemen. Zij gaan dan ook vaak zelf even op vakantie. Maar de mensen die aan dementie lijden, kunnen dat natuurlijk niet. Vandaar dit initiatief."