Zo'n duizend mensen geëvacueerd voor branden in Canada

En ook net over de grens, in de Amerikaanse staat Washington, blijft de toestand moeilijk. Een lokaal ziekenhuis in Seattle ziet een toestroom van patiënten met ziekteverschijnselen veroorzaakt door de hitte. "Het gaat om aantallen die we kennen uit de coronacrisis", zegt een arts. "En het ergste leed is nog niet geleden", vreest de arts.



Ook meldden de weerdiensten dat de recordtemperaturen ook de komende twee dagen zullen aanhouden. "De duur van deze hittegolf is onrustwekkend, want er is ook 's nachts weinig respijt omwille van de hoge nachtelijke temperaturen", geeft Environment Canada aan.

Intussen trekt de hittegolf ook verder oostwaarts, met waarschuwingen voor de provincies Alberta, Saskatchewan, Manitoba en het noorden van Ontario.