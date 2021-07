In gesprek met Bart De Wever: "Onverstandige uitspraak Coens over stilleggen Oosterweel, allerdomste dat je kan doen"

"Het allerdomste dat je kan doen, is de werf in vraag stellen. Dat is de agenda van de groenen", zegt De Wever, die zijn vertrouwen uitspreekt in bouwheer Lantis om op een verstandige manier om te gaan met de situatie. Hij wijst ook op de miljardeninvestering en de moeilijke weg die is afgelegd om de werken in gang te krijgen. "Ik denk dat Coens de bal gewoon heeft misgeslagen."



Maar wat als er toch wordt aangedrongen om de werken stil te leggen? Is er dan een probleem in de Vlaamse regering? "Ik kan me dat echt niet voorstellen. Zo dom kan niemand zijn om de werf van de eeuw stil te leggen."