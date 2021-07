BEKIJK - Het pretparkmirakel: na de sluiting, de verloedering en de sloop is Dadipark toch weer (even) terug

Het Dadipark is weer (even) terug van weggeweest. Het pretpark is ooit ontstaan als uit de hand gelopen speeltuin in de schaduw van de basiliek van Dadizele in West-Vlaanderen. Het groeide uit tot een populair familiepark, maar werd in 2002 gesloten na veiligheidsproblemen. Nu is het pretpark tijdelijk terug in een pop-upversie. Hoe is dat allemaal gelopen? Wij doken in ons archief.