Vandaag is de zestigste editie van het Cartoonfestival van start gegaan. Het vindt plaats in cultureel centrum Scharpoord en heeft een gast-cartoonist: de West-Vlaamse Lectrr die u misschien kent van z'n cartoons in De Standaard. In Knokke krijgt hij carte blanche om z'n eigen wereld te creëren.