Cyberaanval legt wereldwijd honderden bedrijven plat, nog geen weet van Belgische slachtoffers

De software waarover het gaat is het VSA-programma van het bedrijf Kaseya, nota bene een softwarebedrijf dat zich specialiseert in cyberveiligheid. Dat meldt Het Nieuwsblad op zijn site. De hackers – vermoedt wordt dat het om Russen gaat, maar dat is nog niet zeker – hebben vrijdagavond eerst naar Amerikaanse bedrijven een valse beveiligingsupdate gestuurd.

Wie de update installeerde, kreeg de melding dat het computersysteem geïmpacteerd was en dat er losgeld moest betaald worden. De bedragen kunnen in de miljoenen dollars lopen. De cyberaanval zit intussen ook al in Nederland en in Zweden, waar 800 winkels van de COOP-warenhuisketen de deuren moesten sluiten.