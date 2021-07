Duizenden Brazilianen de straat op tegen Bolsonaro

Het Hof gaat daarmee in op een verzoek van de Braziliaanse procureur-generaal. Die opende vrijdag een onderzoek naar de beschuldigingen tegen Bolsonaro nadat een Congreslid de president begin deze week aan de galg praatte.

Bolsonaro zelf ontkent dat hij op de hoogte was van de mogelijke onregelmatigheden in het contract, maar de hele kwestie wordt intussen wel van nabij onderzocht in een parlementaire onderzoekscommissie naar Bolsonaro's coronabeleid.