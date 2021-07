Gewapende overval op juwelier in Dilbeek

De overval op de juwelierszaak in de Verheydenstraat vond omstreeks 10.00 uur plaats, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau: "Toen de juwelier een persoon in de zaak binnenliet, werd hij door deze persoon en nog minstens één andere mededader aangevallen en gekneveld. Beide daders waren gewapend en vroegen om de inhoud van de kluis. Twee andere klanten die de zaak op dat moment betraden, werden ook overmeesterd en gekneveld. Een vierde persoon kreeg pepperspray in het aangezicht."