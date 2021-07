Het is vijftig jaar geleden dat Jim Morrison, het boegbeeld van "The Doors", stierf. Dit werd vandaag herdacht aan zijn graf in Père-Lachaise. Trouwe fans kwamen er samen om te zingen en muziek te spelen. Morrison heeft ons een indrukwekkende muzikale erfenis achtergelaten en dat zijn velen onder hen nog steeds niet vergeten.