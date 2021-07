De zomer schakelt nog geen versnelling hoger: nattigheid en naar een zuinige 21 graden vanaf morgen

Vandaag is het eerst overwegend droog met soms brede opklaringen. Het kwik kan klimmen tot 26 graden in het centrum van het land. In de namiddag neemt de bewolking echter toe vanaf het westen. Er kunnen buien vallen, en lokaal kan het onweren, zo voorspelt het KMI. 's Avond verlaten de buien het land en 's nachts blijft het op vele plaatsen droog. Tegen het einde van de nacht vergroot de kans op meer intense buien vanaf de Franse grens.

Ook morgen zijn er veel wolken en vallen er verspreid over het land regelmatig buien. Lokaal kan dat ook tot onweer leiden. De maxima nemen een duik, met 17 graden in de Hoge Ardennen en 20 of 21 graden in het centrum.