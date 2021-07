Verenigde Naties waarschuwen voor hongersnood in Ethiopische regio Tigray

"Een van de meest verontrustende trends is de alarmerende toename van voedselonzekerheid en honger als gevolg van het conflict. Meer dan 400.000 mensen worden getroffen door hongersnood, en nog eens 1,8 miljoen mensen staan op de rand van hongersnood", verklaarde Ramesh Rajasingham, noodhulpcoördinator van het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA), op een speciale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.

Maandag had de Ethiopische regering verrassend een eenzijdig staakt-het-vuren in Tigray aangekondigd. Acht maanden voordien had het Ethiopische leger een offensief gelanceerd tegen het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat de regio onder controle had. Bij het conflict, dat almaar complexer werd, raakten ook strijdkrachten uit buurland Eritrea betrokken.



Het geweld joeg honderdduizenden burgers op de vlucht. In de Veiligheidsraad zei Rajasingham dat ongeveer twee miljoen mensen zijn verdreven in de noordelijke regio. Nog eens 5,2 miljoen mensen, voor het merendeel vrouwen en kinderen, hebben dringend nood aan humanitaire bijstand, aldus de VN-coördinator.



Het staakt-het-vuren moet humanitaire organisaties in staat stellen om ongehinderd te werken in Tigray, maar hun toegang tot de regio wordt al maanden gehinderd door de wankele veiligheidssituatie, een gebrek aan stroom, internet en telefoonverbindingen en bureaucratische obstakels. Bovendien werd deze week een belangrijke brug voor de toelevering van humanitaire hulp vernield.



VN-gezante voor politieke aangelegenheden Rosemary DiCarlo waarschuwde bovendien dat de situatie in de regio ondanks het staakt-het-vuren bijzonder onstabiel blijft. Ze is bezorgd over het risico op nieuwe confrontaties en een snelle verslechtering van de veiligheidssituatie.