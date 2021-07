Filmfestival in Cannes start: van filmdebuut Angèle tot strijd om de Gouden Palm

Vanavond maakt de Brusselse zangeres Angèle haar filmdebuut in Cannes. Ze is te zien in de openingsfilm "Annette", een musical met Hollywoodster Adam Driver en Oscarwinnares Marion Cotillard in de hoofdrollen. Angèle heeft in deze film een klein rolletje, maar haar acteerambities reiken duidelijk verder. Zo is ze ook gecast voor de nieuwe "Asterix & Obelix"-film. Daarin zal ze de knappe studente Walhalla spelen.

De Franse regisseur Leos Carax nam zijn film "Annette" deels op in ons land. Er werden scènes gedraaid in de opera in Luik, de KVS in Brussel, het Concertgebouw in Brugge en de onderwaterstudio in Vilvoorde. Naast Angèle heeft ook de Vlaamse acteur Wim Opbrouck een kleine rol in de film. "Annette" gaat over een stand-upcomedian en operazangeres die een kindje krijgen met een speciale gave.