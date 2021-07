25 gezinnen moeten uit nieuw appartement in Sint-Truiden wegens instortings- en brandgevaar

In het rapport van de brandweer stond te lezen dat de brandveiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. “Daarenboven zegt de ingenieur dat er op termijn een probleem is met de stabiliteit. Hij spreekt zich niet uit over de lengte van die termijn, maar zegt wel dat er een veiligheidsrisico is. Ik moet natuurlijk mijn verantwoordelijkheid nemen en kan de ontruiming van dat gebouw niet langer uitstellen", aldus Engelbosch