Daar is de zomer, daar zijn de natuurbranden: komen ze nu vaker voor dan vroeger en wat kunnen we eraan doen?

In het geval van de branden die nu woeden in Cyprus is het duidelijk dat die twee laatste elementen aanwezig zijn. "Het is er droog, dus er zal veel droge vegetatie zijn. En er is voldoende wind, dus er is genoeg zuurstof", zegt hij. "De ontsteking kan van alles zijn: een natuurlijke oorzaak zoals een blikseminslag of een al dan niet opzettelijke menselijke oorzaak."