Ouder echtpaar raakt net op tijd uit brandend huis in Handzame 

Een echtpaar van 68 en 70 jaar is zondagmiddag tijdig uit hun brandende woning geraakt in Handzame. In de aanpalende garage was brand ontstaan, maar het vuur sloeg snel over naar het huis. Het huis is onbewoonbaar. “De bewoners zijn beiden in shock en de gemeente zoekt voor hen een noodwoning”, zegt burgemeester Karolien Damman.