Filipijns legervliegtuig stort neer, zeker 17 doden

Het ging tijdens de landing mis voor een C-130-transporttoestel van het Filipijnse leger. Het toestel crashte op het eiland Jolo in de provincie Sulu, een eilandengroep helemaal in het zuiden van de Filipijnen. "Het vliegtuig miste de landingsbaan, wilde tevergeefs snelheid winnen en crashte," zei stafchef generaal Qobejana. Na de crash brak het toestel in stukken en ontstond er brand. 40 inzittenden zijn gered, maar voor 17 anderen kwam alle hulp te laat. Mogelijk kan de dodentol nog oplopen.