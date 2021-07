In Limburg kun je voortaan ook fietsen door de heide

"Dit is een belevingsroute over 4 km. De weg aan de heide hebben we enkele jaren geleden al ontdubbeld om veilig te kunnen fietsen, ook de verloren brug over de E314 waarderen we mee op en zo komen we dan tot het sluitstuk, de overbrugging van de Weg naar Zutendaal. Daarvoor hebben we een brug laten bouwen die een iconisch architecturaal baken is en je hogerop naar een panoramisch uitzicht brengt. We willen hier vooral een verhaal vertellen, enerzijds dat van het Nationaal Park Hoge Kempen, voorlopig nog het enige nationaal park in Vlaanderen, en anderzijds het mijnverleden, want voor de bouw van de brug gebruiken we het hout van de naaldbomen die als stuthout voor de mijnen waren aangeplant, maar na de sluiting zijn blijven staan", legt voorzitter Igor Philtjens uit.

Wie fietst over de 4 km lange route mag zich verwachten aan een afwisseling van uitgestrekte dennenbossen en mooie heidelandschappen.