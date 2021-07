Infoborden vernield en palen losgemaakt in natuurgebied Wolvertemse Beemden

Vandalen hebben dit weekend lelijk huisgehouden in het natuurgebied de Wolvertemse Beemden. "Een groot paneel was helemaal verwrongen en palen werden uitgetrokken", zegt kersvers conservator Kaat Niels. "Er lagen ook overval bierblikjes. "Mochten er mensen zijn die iets gezien hebben, dan mogen ze contact opnemen met Natuurpunt in Meise. Maar de kans daartoe is klein, denk ik", voegt Kaat er nog aan toe. "Ik zou mensen die zoiets doen, vooral willen oproepen om hun energie in positieve dingen te steken in plaats van zaken van andere mensen kapot te maken. Dinsdag gaan we samen met de vrijwilligers van Natuurpunt alles terug heropbouwen en proper maken, besluit conservator Kaat Niels.