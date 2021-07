Onweer bezorgt brandweer Antwerpen 260 oproepen

Heel wat waterellende in de Kennedytunnel, maar ook op de E19 en de E313. Daar was het soms stapvoets rijden. In heel wat straten konden de riolen het water niet aan. In Antwerpen was er veel ellende in de buurt van de Lange Lobroekstraat, niet ver van het Sportpaleis. Volgens de buurtbewoners is er een structureel probleem met de riolering. Het platte dak van een carwash begaf het. Huizen en kelders kregen water binnen, ook het restaurant Filet d'Anvers. Daar was ook een tijdje geen stroom meer. Een ondergrondse garage van een appartementsgebouw liep grotendeels onder water. Het kamp van KSA Berchem tot slot werd uitgesteld. Het kampterrein liep onder water en is dus niet te gebruiken.