Onweer zet kelders, bedrijven en tuinen onder water in Beringen

Ook in Rietstokstraat liep een huis onder water. 'Het is al de vierde keer', zegt Jan Kenens die kwam helpen poetsen in het huis van zijn dochter. "De schuld ligt bij de boer die verkeerd ploegt op de heuvel en de mensen van groen hebben een veldweg verlegd zodat een oud bufferbekken weg is, het water stroomt nu gewoon van de heuvel langs de velden door de tuinen en de huizen. Mijn groententuin is helemaal om zeep", zucht Roger Eykens uit de Rietstokstraat. "Vorig jaar gingen mijn groenten eraan door de hitte, nu worden ze vernield door het water."