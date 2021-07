Opnieuw stoomtrein tussen Puurs-Sint-Amands en Dendermonde

De stoomlocomotief is bijna 100 jaar. Machinist Wim Charita glimt van trots. "Dit is echt Belgisch erfgoed. Het is bijzonder om ermee te rijden. Vier uur voor vertrek moet je trouwens al het eerste vuur aanwakkeren. Dat is wat anders dan de sleutel in een auto te steken en meteen te vertrekken. We hebben ook met twee mensen zes jaar gewerkt om de stoomketel van deze locomotief te herstellen." De eerste ritten waren al meteen uitverkocht. "Het is prachtig om te zien hoe ouders aan hun kinderen willen laten zien hoe het vroeger was om met de trein te rjiden", vertelt Wim. De stoomtrein tussen Puurs en Dendermonde rijdt de hele zomer, op zondag. Hij komt voorbij verschillende toeristische trekpleisters in onder meer Puurs-Sint-Amands, Buggenhout en Dendermonde. Later zijn er nog enkele speciale ritten, met Sinterklaas bijvoorbeeld. De trein kan ook worden gehuurd.