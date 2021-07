Rapport Comité I kritisch voor militaire inlichtingendienst ADIV in zaak Jürgen Conings

Het rapport van het Comité I over de rol van de inlichtingendiensten in de zaak-Conings is klaar. Het orgaan is daarin kritisch voor de ADIV. Het is "onmiskenbaar" dat er "ernstige fouten" zijn gebeurd op alle niveaus van de dienst, maar ook in de hiërarchische lijn binnen Defensie, staat te lezen in het rapport, dat Belga deels kon inkijken.