Sprinter Tim Merlier uit de Tour de France 

Tim maakte dit jaar zijn debuut in een grote ronde. Op 9 mei won hij meteen de massasprint in de tweede rit van de Ronde van Italië. Maar na 11 ritten stapte hij uit de Giro, hij was vermoeid en ziek. In de Tour houdt hij het nog wat vroeger voor bekeken. In een kletsnatte Alpenrit, net voor de rustdag, hield hij de pedalen stil.



Alpecin-Fenix verliest in één dag dus kopman Mathieu van der Poel en sprinter Tim Merlier, de twee ritwinnaars van het team. Merlier greep in de eerste sprint zijn kans, maar zal niet op de Champs-Élysées sprinten.



Jasper Philipsen zal nu de sprints voor zijn rekening moeten nemen. De Belgische spurter moest voorlopig vrede nemen met 2 keer de 2e plek en 1 keer de 3e plek. In Parijs moet hij de grote uitdager van Mark Cavendish worden.