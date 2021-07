38.000 euro ingezameld voor huilend Duits meisje dat na verloren EK-match haat kreeg: "Niet elke Brit is walgelijk" 

38.000 euro. Zoveel heeft een Engelse voetbalsupporter, Joel Hughes, al via crowdfunding ingezameld voor een Duits meisje. "Niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk is vreselijk", is de boodschap van Hughes. De kleine blonde meid kreeg bagger over zich heen toen het beeld viraal ging van hoe ze op de tribune getroost moest worden. Ze was er het hart van in dat Duitsland werd uitgeschakeld op het EK voetbal.