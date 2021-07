Zoekactie in Miami voorlopig gestaakt omdat restanten van gebouw eerst gesloopt moeten worden

De zoekactie naar vermisten in het puin van het ingestorte gebouw in Miami, in de Amerikaanse staat Florida, is voorlopig stopgezet. De overheid wil eerst het deel van het gebouw dat nog rechtop staat slopen, vooraleer voort te zoeken. De vrees leeft dat het instabiele gebouw kan instorten door de storm die op komst is, wat een groot gevaar is voor de veiligheid van de reddingswerkers. Het dodental na de ramp staat intussen op 24, nog 121 mensen zijn vermist.