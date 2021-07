1 op de 4 bioboeren in Vlaanderen is een West-Vlaming: "Verkoop van bioproducten zit in de lift"

Alhoewel nog altijd maar 1,5 procent van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte gebruikt wordt voor biologische landbouw, zit de sector duidelijk in de lift. West-Vlaanderen is samen met Vlaams-Brabant de provincie, waar de oppervlakte voor biologische landbouw het afgelopen jaar het sterkst toenam. In 2020 steeg de verkoop van bioproducten met 15 procent in vergelijking met 2019. Ten opzichte van de cijfers van 10 jaar geleden is de verkoop van bioproducten in 2020 zelfs dubbel zoveel.

De kans is dus groot dat er op termijn meer boeren zullen overschakelen op biolandbouw. Maar dat is niet zo simpel. "Vooral niet als de boeren al zwaar geïnvesteerd hebben in traditionele landbouw", vertelt Dirk Hebben, die biogroenten kweekt in Poperinge. "Als je een traditionele varkensboerderij hebt, dan moet je bijna jouw eigen kapitaal vernietigen om te kunnen overschakelen naar bio. Want die stallen zijn onbruikbaar voor biologische varkenshouderij. Dat is hetzelfde bij melkveehouders. Zij telen afwisselend maïs en gras. Maar die cyclus doorbreken en meer variatie brengen is niet zo vanzelfsprekend. Op praktisch vlak is het moeilijk, maar de mentaliteitsverandering bij de boeren zelf is ook lastig."