10 jaar geleden verscheen wereldhit "Somebody that I used to know" mét succes in VS en VK: deze Belgen gingen Gotye voor

"Somebody that I used the know" kwam tien jaar geleden uit en was een monsterhit voor Gotye. Wouter De Backer, geboren in Brugge, opgegroeid in Australië, schreef heel lang aan het nummer over een oude liefde. Hij maakte er uiteindelijk een duet van met de Nieuw-Zeelandse zangeres Kimbra.

Het nummer werd enorm populair. Het stond op nummer 1 in de hitlijsten van de Verenigde Staten én het Verenigd Koninkrijk. Gotye trad op in de Amerikaanse show "Saturday night live" en werd overladen met prijzen voor zijn nummer. Het is al meer dan 900 miljoen keer gestreamd.