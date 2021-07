3M loosde te grote hoeveelheden PFOS in de Schelde en de overheid wist dat, maar reageerde jarenlang amper

De waarden uit de verslagen van OVAM: alle waarden zijn in microgram/liter, behalve de laatste kolom. Dat is het aantal gram per dag dat 3M naar de Schelde voert. In het bedrijfsafvalwater - opgepompt uit de ondergrond en gezuiverd - is er éénoverschrijding van de maximumnorm van 30 microgram per liter uit de omgevingsvergunning. De hoge waarden zitten hem in het regenwater, doordat het regenwaterstelsel geïnfiltreerd wordt door het felaangetaste bodemwater. De waarden uit 2011 en 2012 zijn waarschijnlijk het gevolg van een incident in 2011. Daarbij belandde aangetast slib in het regenwater, en dat slib is geruimd, zegt OVAM. Voor demetingen is overigens geen foutenmarge gespecifieerd, omdat "iedere staalname een momentopname is", aldus OVAM.