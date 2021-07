5 gewonden na ongeval met ziekenwagen in Hooglede

De ziekenwagen was op weg naar het ziekenhuis met een patiënte. Er waren ook 2 ambulanciers en een mugarts aan boord. De ziekenwagen was een auto aan het inhalen maar de auto sloeg plots af naar een parking en de 2 voertuigen botsten. De klap was bijzonder hevig. De 4 inzittenden van de ziekenwagen en ook de vrouw achter het stuur van de auto raakten gewond.

De gewonden werden naar ziekenhuizen in Ieper en Roeselare gebracht en gelukkig is niemand in levensgevaar. Er is wel veel schade aan de ziekenwagen, die nog maar een maand oud is.