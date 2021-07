"A far l'amore comincia tu": Italiaanse zangeres Raffaella Carrà (78) overleden

Raffaella Carrà is overleden. Ze had onverwoestbare dans- en meezinghits als "Tanti auguri" en "A far l'amore comincia tu". Ze was decennialang een vaste waarde in de Italiaanse showbizz en was ook heel populair in Spanje en Latijns-Amerika. Showgirl en homo-boegbeeld Carrà is 78 geworden.