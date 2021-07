Aarschottenaars krijgen gratis pakje friet

In het nieuwe stadsmagazine van afgelopen weekend staan drie frietbonnen. Daarmee kunnen Aarschottenaars een gratis pakje friet krijgen bij een van de deelnemende frituren. “We willen onze feestdag niet alleen met officiële plechtigheden vieren”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “We willen de Aarschottenaar ook laten meedoen en dat kan met een frietje.”

Rutten wil zo ook de Aarschottenaars belonen voor hun inzet tijdens de coronapandemie. “We hebben de nationale feestdag in het teken gezet van het einde van het coronajaar. We kunnen eindelijk weer een beetje van de vrijheid genieten en dat is alleen maar gelukt omdat iedereen z’n best heeft gedaan. Dus dan verdient elke Aarschottenaar het om mee te mogen vieren en een punt te zetten achter die verschrikkelijke periode.”

Elke bon is op woensdag 21 juli goed voor één middelgroot pakje friet met een saus naar keuze. De bon kan ingeruild worden tussen 16 en 22 uur bij 9 frituren.