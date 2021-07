Opnieuw avondmarkt in Mariakerke: "Geslaagd testevenement met 5.000 bezoekers"

Op de avondmarkt verliep volgens de organisator alles rustig: "Alle kraampjes stonden op één rij, waardoor mensen alles in 1 lijn konden aflopen. We hadden gisterenavond ook extra stewards ingezet om alles in goede banen te leiden. Op bepaalde momenten hebben we mensen gevraagd om hun mondmasker op te zetten en wat meer afstand te bewaren, omdat het toch even druk werd. Ook de mensen die al gevaccineerd zijn, moeten nog een mondmasker dragen om anderen te beschermen. Maar over het algemeen is alles heel goed verlopen", vertelt Dirk Catteeuw, voorzitter van de Ambulante Zelfstandigen.

Ook de bezoekers waren zeer tevreden. "Sommigen vinden het dragen van een mondmasker of de éénrichtingen een goed idee, maar iedereen was vooral blij om terug onder de mensen te komen."