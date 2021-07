Voormalig spoedarts Luc Beaucourt al 40 jaar aan de slag in callcenter VAB: "Dit weekend vooral fiets- en motorongevallen in Europa"

Toch blijft Beaucourt op zijn hoede want VAB ziet wel een stijging van het aantal covidinfecties. "Ondanks de vaccinatiecampagne stijgt het aantal besmettingen. We zijn ook verantwoordelijk voor de verzekering van expats, Vlamingen die in het buitenland verblijven. Bij besmettingen kijken we eerst naar de kwaliteit van de gezondheidszorg ter plaatse. In Afrika is die bijvoorbeeld in een aantal landen ontoereikend. Dan moeten we patiënten laten overvliegen naar het dichtsbijzijnde goede ziekenhuis of repatriëren. Zo hebben we momenteel iemand in Zambia die zowel Covid als malaria opgelopen heeft. Die gaan we nu overbrengen naar Kenia."