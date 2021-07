Radisson Blu Hotel Hasselt ontruimd na brandalarm

"Er is een stroomonderbreking geweest in de I-Fitness die het alarm heeft laten afgaan", zegt Wouter Salaets van Radisson Blu. "Daardoor is de noodgenerator in gang geschoten waardoor er veel rookgassen in de straat zijn beland."

Ondertussen startte het personeel van het hotel de evacuatie: "Omdat het brandalarm is afgegaan werd overgegaan tot evacuatie van de gasten, en die is vlot verlopen. Op het eerste zicht is er geen schade", zegt Tom Bosmans van de brandweer Hasselt.