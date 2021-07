Brandweer Zelzate simuleert verkeersongevallen op oefen-autosnelweg

Achter de brandweerpost van de brandweer van Zelzate is een opmerkelijk oefenterrein bijgekomen: een autosnelweg met drie rijvakken, twintig meter vangrail, een verlichtingspaal en een sloot. De gesimuleerde snelweg is ideaal om te oefenen, zegt brandweerkapitein Kurt De Kock: "Hoe realistischer we kunnen oefenen, hoe beter. We hebben nu vijftig meter autostrade ter beschikking, waardoor we bijvoorbeeld een zwaar ongeval, waarbij een auto tegen de vangrail is gebotst, kunnen simuleren. "