Gesjoemel met vaccincontract brengt Brazilianen massaal op straat tegen president Bolsonaro: wat is er aan de hand?

"Het feit is dat Brazilië veel te weinig vaccins heeft", zegt Jurna. "Op dit moment is nog maar 11 procent van de bevolking volledig gevaccineerd. Er waren lang ook maar twee keuzes: AstraZeneca of Coronavac, een Chinees vaccin dat in Brazilië geproduceerd wordt."

Eind april zijn de eerste dosissen van het Pfizer-vaccin aangekomen in Brazilië. Pas in maart is daarvoor een eerste contract afgesloten, intussen zijn er 200 miljoen dosissen besteld. "Dat wordt Bolsonaro ook aangewreven, want Pfizer heeft meerdere keren vaccins aangeboden, maar hij heeft de boot afgehouden. Had dat misschien te maken met de deal met India? Dat zal bekeken worden."