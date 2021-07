Burgemeester over gewelddadig weekend in Dilbeek: "Hopelijk geen golf van geweld"

De burgemeester gaat nu samen met de politiediensten, ook van andere zones, en het parket Halle-Vilvoorde bekijken of er van een verschuiving van zwaardere criminaliteit sprake is. "We gaan kijken of er nieuwe aandachtspunten moeten komen, en die zal ik dan als burgemeester uiteraard uitvoeren. Ik hoop dat het overleg er snel komt, zodat we als gemeente iets kunnen doen. Dat is voor het belang van de inwoners erg belangrijk."

Naast de overleden man, zijn er nog drie gewonden. Zijn moeder, de bewoonstervan het appartement ligt zwaargewond in het ziekenhuis, de juwelier en een klant zouden licht gewond zijn. Segers: "De dame van het appartement is nog altijd gehospitaliseerd omdat ze er vrijdag erg aan toe was. Met de juwelier en klant zou het beter gaan. Zij zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gegaan, maar zijn intussen weer thuis. Hen ga ik vandaag zeker contacteren."