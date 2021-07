155 burgers schrijven nieuwe grondwet in Chili, Mapuche-vrouw zit grondwetgevende vergadering voor

De grondwetgevende vergadering ging gisteren van start met een installatiezitting waarop onder meer een voorzitter werd verkozen. De ommekeer die de nieuwe grondwet moet inluiden, werd al meteen gesymboliseerd door de verkiezing van de voorzitter: een 58-jarige Mapuche-vrouw.

Elisa Loncón (foto's boven) werd geboren in de zuidelijke regio La Araucanía, het hartland van de Mapuche. Als kind moest ze vaak 8 kilometer naar school wandelen. Ze heeft een indrukwekkende studiecarrière met vier diploma's: ze is professor Engels en heeft onder meer ook een postdoctoraat sociale studies en literatuur. Ze studeerde in haar regio zelf, maar ook in Canada en Nederland.

"Deze grondwetgevende vergadering zal Chili veranderen in een plurinationaal en intercultureel land", zei ze bij haar aanstelling, in traditionele kleding. Haar taak en die van de 154 andere leden is volgens haar een gedeelde droom van alle gemeenschappen in Chili, in hun diversiteit. "De droom om zorg te dragen voor Moeder Aarde, toegang te hebben tot sociale rechten en het recht op water." Loncón zal later in het proces, zoals afgesproken, afgelost worden door een nieuwe voorzitter.