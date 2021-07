Defensieminister Dedonder (PS) na vernietigend rapport Comité I: "ADIV moet tegen eind dit jaar beleidsplan hebben"

Onze redactie kreeg het rapport van Comité I over Jürgen Conings vanmorgen al in handen. De conclusie? Er zijn fouten gemaakt binnen zowel defensie, als binnen ADIV, de militaire inlichtingendienst. Het was ADIV die - nadat OCAD Conings op een lijst van mogelijk gevaarlijke extremisten had gezet - maatregelen had moeten nemen tegen de militair. Maar, zo staat er in het rapport te lezen, ADIV gaf aan de verschillende alarmbellen niet genoeg gevolg. Het rapport haalt enkele zaken aan die al eerder bekend waren, zoals de afwezigheid van ADIV op een cruciale vergadering in februari waar mogelijke maatregelen tegen Conings zouden worden afgesproken.