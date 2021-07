Coronablog - Zuurstoftekort dreigt in zwaar getroffen Indonesië, VS heeft vaccinatiedoel voor nationale feestdag gemist

De Verenigde Staten hebben het vooropgestelde doel van een vaccinatiegraad van 70 procent tegen 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag, niet gehaald. Ondanks een overvloed aan vaccins en staten die mensen op allerlei manieren stimuleren om zich te laten vaccineren.

Heel ver zit de VS niet van de 70 procent die president Joe Biden beloofd had. 67 procent van de volwassen Amerikanen, 173 miljoen mensen, kreeg al een eerste prik, blijkt uit cijfers van de gezondheidsdienst CDC. Ongeveer 58 procent van de volwassenen is al volledig gevaccineerd.

De vaccinatiegraad ligt duidelijk lager in de meer landelijke staten, vooral in het zuiden. Het aantal besmettingen is daar dan ook opnieuw gestegen, wat volgens experts te wijten is aan de snelle verspreiding van de deltavariant. Er zijn nu gemiddeld ongeveer 13.000 nieuwe besmettingen per dag in de VS.

Veel staten bieden stimulansen aan, zoals geldprijzen, om mensen aan te moedigen om zich te laten vaccineren. Peilingen tonen echter aan dat de vaccinatiecampagne verder zal vertragen, aangezien een harde kern weigert om zich te laten vaccineren. Goed 20 procent van de bevolking zou geen vaccin willen. Vooral binnen de Republikeinse partij is er vaak een sceptische houding tegenover vaccinaties.

Biden heeft gisteren zijn eerste toespraak gegeven op de nationale feestdag. Hij had honderden mensen uitgenodigd op het Witte Huis, vooral gezondheidswerkers. Biden herhaalde dat het coronavirus nog niet verslagen is en riep de Amerikanen op om zich te laten vaccineren. "Hoewel het virus nog niet verslagen is, kunnen we zeggen dat het ons leven niet langer controleert, en ons land niet meer verlamt", aldus Biden.