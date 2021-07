Correcties en aanvullingen in juli : Zwitserland is wel deel van Schengen

In de coronablog van 29 juni is gemeld dat wie vóór 13 mei (of 24 mei in Gent) werd uitgenodigd voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, 12 weken moet wachten op de tweede inenting. Voor wie na die datum werd uitgenodigd, zou een termijn van 8 weken gelden. Dat klopt niet volledig. Het kortere interval van 8 weken was in heel Vlaanderen pas van toepassing voor uitnodigingen voor AstraZeneca-vaccinaties vanaf de week van 24 mei, en dus niet vanaf 13 mei. Zo staat het op laatjevaccineren.be.

De levering van 700.000 AstraZeneca-vaccins op 30 juni zorgde er intussen voor dat mensen die oorspronkelijk 12 weken moesten wachten op de tweede prik, ook sneller gevaccineerd kunnen worden. Zij kunnen deze tweede vaccinatie met maximaal vier weken vervroegen. Om een afspraak te kunnen maken voor een vervroegde tweede dosis, moet je vaccinatiecentrum uiteraard vrije momenten beschikbaar hebben. Elk vaccinatiecentrum zal die vrije momenten zo snel mogelijk beschikbaar stellen, rekening houdend met zijn personeels- en vaccinatieplanning. Een afspraak verplaatsen kan via de bevestigingsmail van de originele afspraak of via de helpdesk van het vaccinatiecentrum.