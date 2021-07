De Kaasboerin in Mol-Postel heropent ondanks geruchten over faillissement: "Voor onze klanten is dit een tweede thuis"

Het afgelopen weekend is De Kaasboerin in Mol-Postel opnieuw opengegaan, een horecazaak die populair is bij veel senioren in heel Vlaanderen. Een tijd geleden deden geruchten de ronde dat de Kaasboerin failliet was gegaan, maar dat klopt dus niet. Heel wat trouwe fans waren opgelucht met de heropening. "Het was een donderslag bij heldere hemel. Ik ben heel blij dat ik kan terugkomen naar mijn tweede thuis."