Een mix tussen Bitcoin en Panini​: de wondere wereld van digitale voetbalkaartjes, waarin Ronaldo 250.000 euro kost

Ons land vervult een pioniersrol als het gaat om de digitale voetbalkaartjes. De Jupiler Pro League was in 2018 de eerste voetbalcompetitie die in zee ging met Sorare. Vorige maand sloot ook de Voetbalbond zich aan. Het maakt van België het eerste land waarvan zowel de nationale ploeg als de clubs aangesloten zijn.

"In het begin krabden we ons toch eens achter de oren", lacht Manu Leroy, directeur marketing van de Belgische voetbalbond. "Ook voor ons was het een totaal onbekende wereld. Een sprong in een totaal nieuw concept."



"Het kadert evenwel in onze strategie om naast grote partners ook licenties aan andere bedrijven te verkopen. Dat is het geval met Sorare. Ze hebben recht om de portretten van onze spelers te gebruiken."