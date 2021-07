"Testvlucht vandaag wordt een mijlpaal voor het ruimtetoerisme": Vertrekken we binnenkort op vakantie met een raket?

Wie begaan is met zijn ecologische voetafdruk zal misschien niet zo snel een raket nemen om te reizen. Nochtans is ruimtevaart groener dan we denken, zegt Nancy Vermeulen.



"In vergelijking met andere sectoren is de vervuiling door ruimtevaart op dit moment nog verwaarloosbaar. We weten natuurlijk niet wat de gevolgen zijn als er in de toekomst veel meer raketten zullen worden gelanceerd, maar ruimtevaartbedrijven als SpaceX en Blue Origin zijn al heel erg bezig met groenere brandstoffen."