Meer dan 160 jongeren besmet na avondje disco in Nederland

In elk geval gaat het om een opvallend grote uitbraak die in verband wordt gebracht met het discobezoek. In Nederlandse media wordt gespeculeerd over eventueel gesjoemel met QR-codes waardoor mensen die geen negatieve test hadden toch naar binnen konden. Sommigen stellen zich ook de vraag of de uitbaters zelf voldoende controle hebben gedaan op de maatregelen.

In Nederland mogen de nachtclubs sinds eind vorige maand opnieuw open. Bezoekers moeten wel kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Die 26e juni opende ook de bewuste club in Enschede voor het eerst de deuren na anderhalf jaar sluiting.