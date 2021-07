Ex-topman van Bpost Van Avermaet kreeg 500.000 euro als ontslagpremie

Van Avermaet werd in maart ontslagen na slechte resultaten en omdat hij in de VS nog voor een rechtbank moet verschijnen voor een beschuldiging rond verboden prijsafspraken bij een vorige werkgever, veiligheidsbedrijf G4S. In België loopt nog een onderzoek.

Bpost is nog op zoek naar een opvolger voor Van Avermaet. Voorlopig wordt het autonoom overheidsbedrijf (de Belgische staat heeft nog 51 procent in handen) geleid door interim-CEO Dirk Tirez.