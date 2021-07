Fietsen én zonder schaamte zingen op eerste zangfietspad in Zedelgem

Blijkbaar willen veel fietsers graag luidop zingen, maar durven ze dat niet. Daarom pakt Zedelgem uit met een zangfietspad. Op dat fietspad hoef je dus geen schroom meer te hebben om uit volle borst mee te zingen terwijl je fietst. Het idee komt overgewaaid uit Nederland.



Aan het begin van het fietspad kun je een QR-code inscannen en een liedjeslijst laten afspelen. Schepen van mobiliteit Jurgen Dehaemers: "Het is de bedoeling om mensen uit te nodigen om te fietsen en te zingen uit volle borst tegelijk. Als je zingt en fluit, dat je dat gewoon doet, zelfs wanneer een andere fietser je kruist. We willen dat fietsers gelukkig zijn en blijven, het volledige traject lang."

Het zangfietspad in Zedelgem is 1,4 kilometer lang en ligt aan de Vloethemveldzate. Op de afspeellijst staan onder meer lokale artiesten zoals Louis Flion en The Cappaert Sisters.