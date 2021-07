Pride-optocht in Georgische hoofdstad Tbilisi afgelast na geweld tegen kantoor LGBTQ+-gemeenschap

De organisatoren hadden gehoopt dat de optocht van vandaag een doorbraak kon zijn voor de LGBTQ+-gemeenschap in Georgië. De voorbije jaren moesten ze evenementen vaak annuleren of werden ze verplicht om in het geheim samen te komen, zonder de plaats en het tijdstip bekend te maken.

Maar ook nu weer worden ze met hun neus op de harde realiteit in hun land gedrukt. In Georgië hebben ze nog een lange weg af te leggen om gerespecteerd te worden. "We kunnen geen mensenlevens in gevaar brengen en door straten trekken die vol zijn met gewelddadige aanvallers die door de overheid gesteund worden", argumenteerden de organisatoren de annulering op hun Facebookpagina. Ze zeggen dat de politie hen niet kan beschermen.

Eerder had het ministerie van Binnenlandse Zaken de organisatoren opgeroepen om de mars af te zeggen, omdat er te veel tegenbetogers in de stad aanwezig waren. Premier Irakli Garibashvili noemde de optocht "niet redelijk".

Mensenrechtenorganisaties in Georgië veroordelen het geweld tegen de LGBTQ+-gemeenschap. Ze beschuldigen de premier en de Kerk er ook van haatgroepen aan te moedigen en te steunen.

Bekijk hier enkele beelden van confrontaties tussen homofobe tegenbetogers en de politie: